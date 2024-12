Elodie show (dopo Fabio Fazio): eccola su Canale 5 e Rai1. Poi San Siro e Mostra del Cinema di Venezia 2025

Elodie show da Fabio Fazio sul Nove (e Che tempo che fa vola negli ascolti tv)

Domenica sera Elodie è stata protagonista nella punta di Che Tempo che fa di Fabio Fazio. Una puntata frizzante in prima serata sul Nove e premiata nella battaglia degli ascolti tv tra l'altro: il programma della rete ammiraglia di Warner Bros Discovery - con ospiti anche Lorenzo Jovanotti e Gerry Scotti - ha fatto meglio de Le Iene e di Report (qui tutti i trend).



Elodie a This Is Me di Silvia Toffanin (con Pier Silvio Berlusconi)

Il mercoledì della cantante romana è su Mediaset, ospite della terza e ultima puntata di This is me, lo show di Silvia Toffanin (realizzato con Maria De Filippi) in onda su Canale 5 e reduce da due settimane con risultati importanti nella classifica degli ascolti tv.

Elodie e Pier Silvio Berlusconi (ingresso a sorpresa in studio) in un appuntamento che vedrà protagoniste anche Emma, Annalisa, Alessandra Amoroso, Gaia e Giordana Sangiorgi. Non solo le stelle ex Amici, ma anche ospiti del calibro di Beppe Vessicchio, Lorella Cuccarini, Noemi, Ornella Vanoni, Rkhomi, Rossella Brescia e i Pooh.

Elodie da Sanremo 2025 agli stadi di San Siro e Maradona

Il 2025 vedrà poi Elodie stella su Rai 1 nell'appuntamento più atteso della tv italiana, Sanremo. Il Festival di Carlo Conti ha difatti svelato i nomi dei big in gara (Da Tony Eff a Fedez e non solo, qui tutti i partecipanti) e ci sarà anche lei, al suo quarto appunamento nella kermesse canora dopo Sanremo 2017 con il brano Tutta colpa mia, nel 2020 con Andromeda e nel 2023 con Due. Senza dimenticare l'edizione 2021 che la vide co-conduttrice (ruolo che quest'anno dovrebbe essere ricoperto tra gli altri, dall'altra stella della musica italiana, Annalisa reduce dal 2023 con il successo di Sinceramente partito sul palco dell'Ariston).

Il Festival della canzone italiana antipasto di un doppio appuntamento storico in due stadi iconici italiani: l’8 giugno 2025 a San Siro e il 12 al Diego Armando Maradona di Napoli.

Elodie e Fuori: film con Valeria Golino verso la Mostra del Cinema di Venezia 2025

E poi il ritorno al cinema. Dopo Ti Mangio il Cuore di Mimmo Calopresti a settembre in occasione della Mostra del Cinema di Venezia 2025 Elodie tornare a recitare questa volta in 'Fuori' di Mario Martone dedicato a Goliarda Sapienza (una delle scrittrici più significative della letteratura italiana del Novecento) che vedrà come protagonista Valeria Golino, affiancata per l’occasione da Matilda De Angelis e, per l'appunto, da Elodie