Elodie va in gol: San Siro e Maradona, i manifesti misteriosi. Date e indizi

Elodie si prepara per gli stadi: concerti a San Siro e al Maradona. L'annuncio? Due manifesti

Elodie is back. Dopo la chiusura in autunno di uno spettacolare tour nei palasport a suon di sold out e show indimenticabili, ora guarda agli stadi. In queste ore a Napoli e a Milano sono apparsi dei misteriosi manifesti pubblicitari, che annunciano i concerti della cantante a San Siro e al Diego Armando Maradona nel 2025. Sui social della star della musica italiana però non c’è stato ancora alcun annuncio e molti fans sono dunque in attesa di aggiornamenti per capire le date ed eventuali altri locations del tour.

Senza dimenticare che in queste settimane sono girate anche indiscrezioni sulla presenza di Elodie assieme ad Annalisa nel Sanremo 2025 targato Carlo Conti...

Elodie a San Siro e Maradona di Napoli? I manifesti





Elodie a San Siro? Terza donna italiana allo stadio di Milano

Va aggiunto che se notizia venisse confermata, Elodie sarebbe la terza donna italiana, dopo Laura Pausini e Alessandra Amoroso, a tenere un concerto al Meazza di Milano.

Elodie e Tananai, Tango emozionante all'Arena di Verona

Da una cornice magica all'altra nei giorni scorsi è stata protagonisti di un'esibizione emozionante sul palco dell’Arena di Verona - nell'evento musicale “Una Nessuna Centomila” che ha visto protagonisti 25 artisti in due serate - assieme a Tananai. I due si sono esibiti sulle note di Tango.