Elon Musk, il Time elegge il dominus di Tesla persona dell'anno 2021

Elon Musk, il Time nomina il Ceo di Tesla "Persona dell'anno 2021"

Il “Time” ha scelto Elon Musk come persona dell'anno 2021. “L'uomo che aspira a salvare il pianeta e a darcene un altro dove potremo abitare: clown, genio, bastian contrario, visionario, industriale, showman: un folle ibrido di Thomas Edison, P.T. Barnum, Andrew Carnegie e il Doctor Manhattan di 'Watchmen'”, così la rivista americana ha definito il Ceo di Tesla e Space X che ha conquistato la copertina che celebra la persona o il concetto più significativo dell'anno che sta per concludersi.

Parlando della valutazione di mercato di Tesla, Musk ha spiegato di averla definita troppo elevata in passato "per frenare le aspettative". "La valutazione attuale è piuttosto alta, il che suggerisce che il mercato abbia fiducia nel futuro della compagnia, perché non è certo basata sulla profittabilità, questo è sicuro".

Musk ha espresso preoccupazione per gli eccessi di ottimismo anche a proposito di SpaceX. "Se avessimo navicelle e propulsori ma non motori, perderemmo miliardi di dollari a trimestre. E se ciò continuasse, la bancarotta non sarebbe fuori questione", ha spiegato, "mi sento come se avessimo avuto tanti anni di successi e molte persone nella compagnia non hanno mai visto un lancio fallire. Molte persone non hanno mai assistito a una recessione nella loro carriera". "Se qualcuno è entrato nella forza lavoro dopo il 2009, gli è sembrato che le cose andassero sempre verso l'alto, ho temuto che ci potessimo adagiare", ha aggiunto.