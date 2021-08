Tesla, la nuova sfida di Elon Musk: arriva il robot umanoide

Si chiama Tesla Bot il robot umanoide sviluppato da Tesla e presentato dal suo Ceo, Elon Musk. Un robot in grado di svolgere compiti "pericolosi, ripetitivi e noiosi" dell'essere umano, come chinarsi per raccogliere qualcosa, ha spiegato Musk aggiungendo che "in futuro svolgere un lavoro fisico sarà una scelta" e ricordando che "Tesla è l'azienda di robotica piu' grande al mondo". Tesla Bot sarà probabilmente lanciato come prototipo l'anno prossimo.

Tesla Bot, il robot umanoide di Elon Musk

L'annuncio di Musk è arrivato durante l'evento 'AI Day', nel corso del quale ha mostrato anche alcune delle tecnologie di intelligenza artificiale e supercomputer su cui sta lavorando con l'obiettivo di alimentare un giorno le auto a guida autonoma. Il Tesla Bot, ha precisato, dovrebbe debuttare in forma di prototipo "ad un certo punto l'anno prossimo". Il robot umanoide sfrutterà l'esperienza dell'azienda con le macchine automatizzate, e anche hardware e software saranno legati agli sviluppi del sistema Autopilot per l'assistenza alla guida.