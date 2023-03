Elon Musk padrone del tech Usa? "Pronto a comprare la Silicon Valley Bank"

Silicon Valley Bank, Elon Musk non esclude l'idea di comprarla

Elon Musk è "aperto all'idea" che Twitter acquisti la Silicon Valley Bank, fallita improvvisamente venerdì. Su Twitter a proposito del fallimento, infatti, in risposta a un utente che proponeva che il social network acquistasse la banca, il miliardario ha risposto: "Sono aperto all'idea".

Il miliardario ha risposto al suggerimento di Min-Liang Tan, amministratore delegato di Razer, che vende computer da gioco, secondo cui "Twitter dovrebbe acquistare Svb e diventare una banca digitale". Anche altri utenti hanno manifestato il loro sostegno alla proposta.

Musk, che ha contribuito al lancio di PayPal, ha rilevato Twitter per 44 miliardi di dollari a fine ottobre. Il suo obiettivo è quello di aggiungere i pagamenti alla piattaforma, cosa che presumibilmente l'acquisizione di Svb potrebbe favorire.

Non tutti sono stati entusiasti dell'idea che Musk abbia un'altra distrazione. Gli investitori di Tesla, in particolare, non hanno preso bene che egli abbia venduto miliardi di azioni dell'azienda per finanziare l'acquisizione di Twitter. A dicembre, Leo Koguan, uno dei maggiori azionisti, ha chiesto un cambio di leadership, twittando: "Elon ha abbandonato Tesla e ora l'azienda non ha un ceo operativo. Tesla ha bisogno e merita di averne uno che lavori a tempo pieno". Dopo il tweet sul possibile acquisto di Svb, un altro investitore di Tesla ha commentato: "Così vende altri 20 miliardi di dollari di azioni Tesla? No grazie!"