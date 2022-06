Elon Musk vuole YouTube: gli indizi social. Trema il mondo Big Tech

Musk-YouTube, matrimonio in vista? Gli indizi social di Mr Tesla alimentano le teorie

Twitter o Youtube, questo è il problema. Dopo l’offerta di acquisizione per il social network dell’uccellino, ora in sospeso a causa di incertezze sul numero effettivo di utenti “falsi” presenti, Elon Musk sembra essere interessato a comprare la più grande piattaforma di condivisione video del mondo. Infatti, negli ultimi giorni, il profilo Twitter del magnate si è intasato di post e commenti riguardanti proprio YouTube. Per ora non ci sono dichiarazioni ufficiali, ma solo qualche scambio di tweet e meme. Sì, sembra strano, ma all’uomo più ricco del mondo piacciono i meme.

La teoria sull’interesse di Mr Tesla verso YouTube ha origine da una lamentela dello stesso Musk. Infatti, a suo avviso, sulla piattaforma sono presenti fin troppe pubblicità truffa. E quale miglior modo per fermarle se non comprandosi l’intero sistema? Comunque, tra gli indizi lasciati da Musk, spunta proprio un meme (tra l’altro tra i più popolari e condivisi dal popolo del web). Nell’immagine, si vedono una ragazza (Twitter) e un ragazzo (Musk) che camminano insieme, ma l’attenzione del ragazzo è rivolto verso un’altra (YouTube).

Certo, allo stato attuale, è più semplice che Musk si impegni a combattere in modo deciso le truffe o le pubblicità ingannevoli che sarebbero trasmesse su YouTube usando il nome delle sue aziende. “Altre società usano il nome di Tesla o di Powerwall [le batterie Tesla, ndr]. Faremo in modo di fermarle”, ha tuonato il tycoon sudafricano su Twitter.

Comunque, per quanto Musk sia l’uomo più ricco del mondo, YouTube è il social network più popolato del mondo. Nessuno ha tanti utenti attivi come il colosso del Big Tech fondato da Jawed Karim, Steve Chen, Chad Hurley nel 2005 e proprietà di Alphabet, società che controlla anche Google. Infatti, YouTube ha 2,5 miliardi di utenti in tutto il mondo (fonte DataReportal, 2022) di cui 1,7 miliardi attivi (fonte Hootsuite, 2022).

Per chiarire ogni dubbio ai meno esperti, gli utenti attivi mensilmente sono persone che effettuano un accesso al sito almeno una volta al mese. È un fattore che è bene tenere presente, perché ci sono ancora diverse persone che guardano video su YouTube senza accedere al loro account Google. Parlando degli utenti attivi solo in Italia, invece, secondo le statistiche più recenti, gli utenti attivi in Italia sono 43,20 milioni (fonte DataReportal, 2022).