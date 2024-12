"Lundini ha una marcia in più, che bravo Max Angioni. Io? Sogno una serie comedy": parla Emanuel Ceruti, da Made in Sud a Vico Alleria - L'intervista

"Valerio Lundini ha una marcia in più, Max Angioni estremamente bravo. Io? Sogno una serie comedy": parla Emanuel Ceruti, da Made in Sud a Vico Alleria - L'intervista ad Affaritaliani.it

Resta cu’ me' da qualche settimana è in libreria all'insegna del romanticismo: cosa ha portato Emanuel Ceruti, uno dei nuovi fenomeni comici del web – oltre 900 mila follower su TikTok - a scrivere un libro sull'amore?

"L’idea nasce dall’esigenza di raccontare un lato di me che il pubblico dei social ancora non conosce. Far uscire il mio lato romantico e allo stesso tempo malinconico che comprende gran parte dei comici. La mia sensibilità e empatia mi ha portato ad aprire un nuovo capitolo della mia vita artistica. Raccontare una storia, scrivere un romanzo è sempre stato un mio grande desiderio a cui finalmente ho dato la luce".

'Ammetto di essere romantico' raccontavi recentemente, mettendo i classici Disney e le commedie rosa in cima al tuo cuore. Quali sono quelli che ami di più?

"Quelle che amo di più ovviamente sono sempre e solo le commedie, poiché un rapporto davvero speciale con il teatro e soprattutto con la comicità che mi ha regalato tanto. Le favole Disney colmano il mio animo romantico e sognatore ma è solo una piccola parte della mia persona. Mentre della comicità è dunque della commedia sarò sempre innamorato e sarà la mia compagna di vita fino alla fine. 'Certi amori durano per sempre - Altri ancora di più' è il sottotitolo del tuo libro: la top-5 dei tuoi amori "eterni" qual è? non credo di aver avuto cinque amori importanti. Sicuramente ho avuto un amore forte passionale, quello giovanile, a tratti anche tossico che mi ha fatto crescere tanto come uomo e mi ha fatto capire ciò che voglio sul serio. Forse nei primi cinque posti potrei mettere i componenti della mia famiglia, il mio cane e appunto il teatro. Tutto questo si sposa benissimo con la definizione “per sempre”.





In tv sei stato protagonista di Made in Sud in passato sulla Rai. Se dovessi tornare sul piccolo schermo c'è un programma o una serie in cui sogni di essere protagonista?

"L’esperienza a Made in sud è stata per me una bellissima avventura che mi ha insegnato molto e mi ha fatto crescere come artista e come persona. Un prossimo progetto sicuramente è quello di portare la mia comicità oltre che in teatro e sui social anche in TV o magari al cinema, magari con una serie comedy dedicata, ma c’è ancora tanta strada da fare e di questo ne sono consapevole. Sicuramente voglio godermi anche se con fatica tutti gli attimi e le gioie che questo mestiere mi regala, e perché no anche i i dolori e dunque i giusti insegnamenti".







Con Vico Alleria strappate un sorriso in rete. Le cose che fanno più ridere il pubblico del web quali sono? E quelle che funzionano di più con il pubblico televisivo?

"La comicità tra web e tv è abbastanza differente soprattutto nella fruibilità e nelle tempistiche, sul web bisogna essere bravi a far ridere in pochissimo tempo, sui social le clip mediamente durano molto poco. Tra le nostre principali tematiche noi affrontiamo le differenze generazionali, i paradossi dell'ambito lavorativo, temi sociali e attuali come cambiamento climatico, pandemia, tecnologia, approfondimenti riflessivi e umoristici che vengono sempre trattati con una lente generazionale ad hoc".

Cosa invece fa più ridere Emanuel Ceruti?

"Poche cose fanno ridere davvero un comico, forse la persona che mi fa più ridere è mio padre e mio fratello con la loro spontaneità, naturalezza, caratteristiche di un vero Napoletano DOC".

I comici del passato che hai amato di più (e perché)?

"Da piccolo avevo una passione per Aldo, Giovanni e Giacomo. Guardavo molto spesso i loro film e avevo tutte le videocassette. Sono stato sempre attirato, rispetto ai miei coetanei, da piccolo dalla comicità in tutte le sue sfaccettature, in TV come teatro".





Nel panorama contemporaneo tra tv, cinema e web c'è qualcuno che ti ha colpito maggiormente?

"Probabilmente per la sua “comicità moderna“ Lundini penso abbia una marcia in più su tutti. Mentre trovo estremamente bravo e molto divertente, nonostante la sua giovane età, Max Angioni".

Dovendo fare un nome solo chi è il tuo modello comico a cui maggiormente ti ispiri?

"Io credo che ogni comico debba avere una sua caratteristica che lo contraddistingue, a prescindere da qualsiasi fonte di ispirazione. Nonostante ciò la mia più grande fonte d’ispirazione è mio padre in quanto cresciuto con lui, osservandolo sia sul palco sia a livello autoriale".

Chi sono Emanuel Ceruti e i Vico Alleria

Capitanati da Emanuel Ceruti, attore comico e tiktoker da 1 milione di followers complessivi sui social, e Peppe Ventura, attore comico da oltre 400 mila followers, i Vico Alleria, sono un collettivo di comici composto da quattro uomini e tre donne che si distinguono per un approccio fresco e diretto, mirato ad alleggerire con un sorriso la vita di ognuno di noi. I temi trattati spaziano dalla quotidianità alle sfide contemporanee, con uno sguardo particolare alle situazioni comuni che intrecciano ironia e realtà sociale. Fra i principali temi trattati dal collettivo troviamo infatti le differenze generazionali, i paradossi dell'ambito lavorativo, temi sociali e attuali come cambiamento climatico, pandemia, tecnologia, approfondimenti riflessivi e umoristici che vengono sempre trattati con una lente generazionale ad hoc Vico Alleria, con la loro ironia e leggerezza sono in grado di abbracciare differenti pubblici, dalla generazione zeta ai millenials fino agli over 44.



I Vico Alleria - il collettivo di comici che impazza sulla rete con milioni di click I Vico Alleria - il collettivo di comici che impazza sulla rete con milioni di click

La loro è una bella storia di rivalsa che mescola sapientemente differenti generi, dalla commedia dell’arte sino ad abbracciare i nuovi linguaggi della comicità.





Vico Alleria nasce dalla visione del progetto di ampliamento editoriale dell’innovativo hub di entertainment 2WATCH, che ha deciso di unire, sotto un’unica insegna, il gruppo di comici con l’obiettivo di colmare uno spazio nel mercato dell’intrattenimento web dedicato al settore comedy.