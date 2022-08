Emy Buono de "La Pupa e il secchione" sbarca su Netflix in "Mare Fuori 3"

Da La Pupa e il secchione a Netflix è un attimo. L'upgrade di Emy Buono

Emilia Buono, nata a Napoli il 26 marzo 1998 (24 anni), vive nella sua città natale con la madre e la nonna.

Diplomata al liceo artistico Boccioni di Napoli, ha lavorato come cubista prima di partecipare al programma “Ti spedisco in convento”, una sorta di reality dove un gruppo di ragazze problematiche e con pochi valori vivevano in un convento con le suore, facendo la loro stessa vita. Nel programma di Real Time ha raccontato di avere un debole per gli uomini sposati e di amare le relazioni occasionali.

La bella Emy ha ricevuto una proposta irrinunciabile: recitare nella serie rivelazione “Mare Fuori” giunta alla sua terza stagione. La serie targata Rai Due è diventata un vero e proprio fenomeno da quando è stata inserita nel catalogo Netflix. La Buono interpreterà la “pusher” e pochi giorni fa ha informato i suoi fan dell’inizio delle riprese attraverso un video pubblicato sulla sua pagina Instagram.

La giovane Emy attualmente è stata fidanzata con Denis Dosio (influencer ed ex concorrente del Grande Fratello VIP) e insieme a lui ha girato video per OnlyFans.