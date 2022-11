Enrico Mentana e Alessandro Orsini litigano su Facebook, ma senza nominarsi

Chi ha acceso per prima la miccia della polemica via Facebook senza nominarsi fra il giornalista Enrico Mentana e Alessandro Orsini? Andando a curiosare nei profili dei due, tutto è iniziato con un post del professore, che scive la disascalia: "La7 o La Setta?" allengando il link, dove si parla dello scontro social tra Orsini e i due conduttori di "In Onda", Concita De Gregorio e David Parenzo, scambiarsi gravi accuse con il professore della Luiss, con a corredo la foto dei due e Mentana.

La discussione ruota intorno al tema della guerra in Ucraina, dove Concita De Gregorio sostiene su "Repubblica" che il professor Orsini finora abbia sbagliato tutte le sue previsioni e che debba dunque sparire dalla tv. Ma, Alessandro Orsini ribalta le accuse contro la giornalista in cui soccorso arriva però il collega Parenzo che, su Facebook, definisce Orsini il 'capo di una setta'.

Qualche ora dopo, dalla bacheca di Enrico Mentana è spuntato un post, dove il giornalista non solo non nomina il Professor Orsini per dargli ulteriore visibilità dalla sua pagina, ma conferma che con lui non ha mai avuto nulla a che fare nè e ne in futuro; soprattutto ribadisce che non ha il tempo di inutili discussioni.