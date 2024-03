Esce "Sotto inchiesta: scandali nel calcio", docufilm prodotto da Iervolino

Da “Totonero” a Calciopoli, la serie sarà diretta da un pool di registi. I dettagli

Nel mondo del calcio, gli scandali sono sempre stati all’ordine del giorno: dal “Totonero” a Calciopoli, passando per la Mano de Dios agli ultimi casi di calcioscommesse che hanno riguardato giocatori della Nazionale italiana. Questi e molti altri casi sono al centro di “Sotto inchiesta: scandali nel calcio”, la nuova docu-serie prodotta da Velocity Vision con la produzione esecutiva di ILBE e diretto da un pool di registi.

“Contribuire alla realizzazione di una serie sullo sport più popolare al mondo è stata una grande opportunità per noi", ha commentato Andrea Iervolino, Ceo e fondatore di ILBE. “Sotto inchiesta: scandali nel calcio” offre uno sguardo approfondito su alcuni degli eventi più controversi e significativi nella storia del calcio. Siamo entusiasti di collaborare con Velocity Vision per esplorare le complesse dinamiche che circondano questo sport così amato e discusso”.

La serie è composta da 40 episodi di 22 minuti ciascuno e, a partire da “Il Caso del Partenopeo del 1906”, una delle prime squadre coinvolte in uno scandalo di scommesse, ripercorre i casi più eclatanti del mondo del pallone: da Maradona a Bosman, da Suarez a Messi passando per Neymar. E ancora: il “caso Qatar”, il calcio scommesse, il razzismo, la corruzione in casa FIFA e Calciopoli.