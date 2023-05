Milo Infante e Roberta Capua al pomeriggio di Rai 1. Arriva Myrta Merlino

Grandi movimenti in Rai. Tutti i nomi

Al settimo piano di viale Mazzini la riunione bomba è a porte chiuse. Le decisioni sono clamorose. Al pomeriggio di Rai 1 la Lega piazza Milo Infante con Roberta Capua apprezzata dall'ad Roberto Sergio e dal direttore del day time Angelo Mellone. Ma la novita piu forte secondo quanto risulta ad Affari è la chiusura di Ore 14, il programmi di Infante su Rai 2 che sarà sostituito da un factual voluto proprio da Mellone.

Altra novità, l'arrivo in pompa magna di Myrta Merlino che da La 7 si porta una schiera di autori e collaboratori per costruire la prima serata politica di Rai 2. Niente di fatto per Massimo Giletti mentre Monica Setta, rifiutando l'offerta del pomeriggio domenicale, lascia al suo posto Francesca Fialdini. La Setta resta a Uno Mattina in Famiglia e a Generazione Z, il suo programma di successo passato dal 2 al 7 per cento che ripartirà la prossina stagione.