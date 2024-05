Espresso, Emilio Carelli direttore. "Nomina all’insegna di un giornalismo d'approfondimento"

Il gruppo Espresso comunica che a partire dal 31 maggio 2024 Emilio Carelli assumerà la direzione della testata, incarico ricoperto dallo scorso febbraio da Enrico Bellavia.

"La nomina di Carelli, già Vicedirettore del Tg5, Direttore di TgCom e Fondatore nonché Direttore di Sky Tg 24, rientra nel disegno strategico del Gruppo di posizionare L’Espresso sempre più all’insegna di un giornalismo di approfondimento di stampo anglosassone. A Enrico Bellavia vanno i ringraziamenti di tutto il Gruppo per il lavoro svolto in un momento così importante di rilancio della storia de L’Espresso", viene spiegato in una nota del gruppo.