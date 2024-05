Eurovision, Olanda squalificata per un "incidente" con una dipendente

Sabato scorso, l'Unione Europea di Radiodiffusione (EBU) ha deciso di escludere il cantante olandese Joost Klein dalla finale dell'Eurovision Song Contest in corso a Malmö, nel sud della Svezia. La decisione è stata presa in seguito a un reclamo presentato da una donna della produzione del programma presso la polizia svedese contro Klein. L'EBU ha dichiarato che non sarebbe appropriato far continuare Klein nel concorso mentre le autorità svedesi indagano sull'incidente, anche se non è chiaro di cosa esattamente Klein sia accusato.

Klein era in competizione con la sua canzone "Europapa" ed era considerato uno dei favoriti per la vittoria. Tuttavia, già venerdì pomeriggio era stato sospeso dalle prove generali della finale a causa di questo incidente. L'EBU ha comunicato che ha una politica di tolleranza zero per i comportamenti inappropriati durante l'evento e che intende garantire un ambiente di lavoro sicuro per tutti i dipendenti e i partecipanti all'Eurovision. Pertanto, il comportamento di Klein è stato considerato una violazione delle regole.