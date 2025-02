Fabio Caressa confessa a Diletta Leotta: "Per amore di Diego mi sono dimesso da direttore di Sky Sport 24"

Fabio e Matilde Caressa a Mamma Dilettante di Diletta Leotta

A Mamma Dilettante by Diletta Leotta arriva la coppia che non ti aspetti: Fabio Caressa con la primogenita Matilde. Tra punzecchiature sorridenti e ricordi esilaranti, Fabio e Matilde regalano un ritratto della famiglia Caressa-Parodi più unita che mai. C'è voluto lavoro per trovare questo equilibrio, ed anche il supporto di un percorso psicologico. La loro è una casa molto rumorosa, fatta di spirito comunitario e risate. Il loro mantra: parlatevi sempre!

Mamma Diletta di Diletta Leotta, quella volta che 'Casa Caressa divenne la casa del Grande Fratello

Fabio Caressa: “Nel periodo in cui Benedetta conduceva da casa ‘Cotto e mangiato’ alla produzione venne l’idea di fare ‘Cotto e mangiato VIP’. Lei registrava due volte a settimana in casa. Una volta capitò che nello stesso giorno il piano di produzione prevedesse la registrazione di ‘Cotto e mangiato’, ‘Cotto e mangiato VIP’ e la realizzazione di un servizio fotografico.”

Diletta Leotta: “Tutto a casa?”





Fabio Caressa: “Tutto a casa. Era lunedì, io avevo finito come al solito una partita, non facevo ancora la trasmissione domenicale, facevo solo la telecronaca. Ero tornato alle quattro di mattina, quindi mi sveglio con un certo comodo, apro la porta…”

Diletta Leotta: “E chi c’è?”

Fabio Caressa: “C’erano diciotto persone a casa, ti giuro. C’era la troupe di ‘Cotto e mangiato’, quella di ‘Cotto e mangiato VIP’, l’ufficio stampa del vip che c’era, il vip, l’ufficio stampa Mediaset. Tutti i fotografi e la porta aperta. Noi avevamo un gatto. Io mi alzo ed esclamo “Nata, per favore portami un caffè!”, (Nata è la signora che ci aiuta in casa: ndr). Mi porta il caffè, mi vesto e vedo la porta aperta, la chiudo e dico: “Per favore chiudete la porta che scappa il gatto”. Ritorno dopo cinque minuti e la porta è di nuovo aperta: “Vi ho detto di chiudere la porta per favore”, e la richiudo. Uno apre la porta e dice “Chi ha lasciato la porta chiusa? Vi ho detto di tenerla aperta!”. Ma questa è casa mia, ma chi sei tu? L’ho cacciato, l’ho fatto lavorare da fuori casa.”

Diletta Leotta: “Ma veramente?”

Fabio Caressa: “Non l’ho fatto più entrare in casa”

Fabio Caressa confessa a Diletta Leotta: "Per amore di Diego mi sono dimesso da direttore di Sky Sport 24"

Diletta Leotta: “Mi ricordo del tuo periodo come Direttore di Sky Sport 24. Eri un po’ ‘stretto’ in quel ruolo.”

Fabio Caressa: “Sì, ero molto stretto.”

Diletta Leotta: “Esatto, infatti tu vuoi fare un sacco di cose, fai un sacco di cose. Vedo che ti ispiri tanto ai tuoi figli.”





Fabio Caressa: “Quello è stato forse il momento più complicato in famiglia in assoluto. Tanto è vero che avevo scelto di farlo per tre anni. Quando ho deciso di mollare l’ho fatto perché mia moglie mi aveva fatto capire che le cose non andavano proprio benissimo. Facevo la conduzione, le telecronache e il Direttore. Come sai si entrava a Sky alle otto di mattina e si andava via tardi. Io tenevo molto a fare la cena a casa alle otto, però poi stavo al telefono fino all’una di notte, quando andava in onda l’ultimo telegiornale. Non era una vita facile. Non era la mia vita, perché io amo fare altre cose. Poi Diego (il figlio più piccolo; ndr), che allora era al terzo anno di elementari, aveva scritto dei pensieri e aveva detto “Il mio più grande dispiacere è che papà ed io non giochiamo mai”. Lo disse una volta a cena. Quell’affermazione lì mi ha fatto prendere la decisione definitiva.”