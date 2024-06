Fabrizio Biasin da scudetto come l'Inter: top giornalista social davanti a... Classifica

Fabrizio Biasin da scudetto come l'Inter: top giornalista social davanti a Gianluca Di Marzio

Fabrizio Biasin si conferma al primo posto nella Top15 giornalisti sui social di maggio 2024 - elaborata per Primaonline da Sensemakers - malgrado "un calo sia dei contenuti pubblicati (-20%) che delle interazioni (-31%), e conferma la sua attività quasi completamente focalizzata su post fotografici su Instagram con contenuti prevalentemente legati all’Inter e ai suoi successi", spiega Primaonline.

Non solo Biasin. Anche il podio è lo stesso del mese precedente, con il re del calciomercato, Gianluca Di Mazio al secondo posto davanti a Lorenzo Tosa. Cresce Matteo Gracis - a maggio protagonista in libreria con ‘Tutto il bene del mondo’ - che vola al quarto posto, guadagnando due posizioni e mostrando un trend in crescita sul fronte di interazioni (+36%) e visualizzazioni (+62%). Chiude la top-5 dei giornalisti social Nicola Porro davanti a una new entry tra i primi 10 della classifica, ossia il giornalista sportivo Romeo Agresti. Poi i trio composto da Roberto Saviano-Fabio Caressa-Selvaggia Lucarelli.

Agresti, non è l'unico a festeggiare l'ingresso in top-10, con lui anche Gabriele Parpiglia "che ottiene il decimo posto nel ranking di interazioni, fa il pieno di video views raggiungendo il valore più alto di tutta la classifica, raccolte per oltre il 90% con un solo video di TikTok, girato nella sua città Reggio Calabria, nel quale un piccolo cagnolino viene assalito da un cane lasciato libero sotto gli occhi spaventati dei passanti", sottolinea Primaonline.