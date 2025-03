Corona sul palco insulta e mima un atto sessuale con la sagoma di Selvaggia Lucarelli. Poi la lite social tra la giornalista e Mentana

Fabrizio Corona sul palco offende Lucarelli. Il battibecco social della giornalista con Mentana

Fabrizio Corona è tornato a far parlare di sé, ma questa volta sul palco del Teatro Nazionale di Milano, dove si è esibito in "Gurulandia", lo show che ha già presentato a Torino. Come al solito, non sono mancati i colpi bassi. La lista delle sue vittime è lunga: Elodie, Gino Paoli, Achille Lauro. Ma la vera polemica è scoppiata quando Corona ha insultato Selvaggia Lucarelli, arrivando a mimare un atto sessuale con una sagoma che la rappresentava. Questo gesto, accompagnato da una serie di pesanti insulti e illazioni, non solo ha scatenato la rabbia della Lucarelli, ma ha suscitato anche un vespaio di polemiche sui social. Corona ha anche lanciato diverse accuse anche contro il compagno di Lucarelli, Lorenzo Biagiarelli.

La giornalista non è rimasta in silenzio. Subito dopo, ha commentato quanto, parlando di "aria tossica" nella sua newsletter e continuando a sfogarsi sui social. In particolare, se l'è presa con alcune testate giornalistiche che avevano scritto dello spettacolo di Corona, come "La7", che aveva ripubblicato il video dell'incidente senza censurare la parte in cui Corona la insultava pesantemente.

Qui entra in scena Enrico Mentana, direttore di "La7". Lucarelli ha taggato il profilo ufficiale del "TG La7" nel suo post, scatenando la reazione di Mentana, che ha subito risposto, accusando la giornalista di confondere le cose e di non sapere di cosa stesse parlando. "Capisco lo stress", ha scritto Mentana, "ma le scuse sarebbero state necessarie".

La risposta di Lucarelli non si è fatta aspettare. "Ho sbagliato tag, era il sito di La7 e non il TG", ha scritto, ironizzando sul fatto che, invece di attaccare il suo "stress", Mentana avrebbe dovuto indignarsi per il fatto che il sito della sua rete dava spazio a quel tipo di spettacolo. La polemica sembrava destinata a durare a lungo, ma a sorpresa, i due si sono chiariti in tempi rapidissimi.

Lucarelli ha infatti spiegato sui social che si sono sentiti al telefono e hanno risolto la questione. "Il tag era stato un errore, e Mentana aveva cercato di contattarmi, ma aveva un numero vecchio". Alla fine, il direttore di "La7" ha cancellato il suo post e tutto si è risolto senza strascichi.

E non è finita qui. In seguito alla bufera scatenata dallo spettacolo di Fabrizio Corona, anche il Teatro Nazionale di Milano ha preso una posizione ufficiale, cercando di disinnescare la polemica. In una nota diffusa dopo le numerose lamentele degli spettatori presenti in sala, il teatro ha fatto sapere: "In relazione a diverse segnalazioni pervenuteci da parte dei nostri spettatori, presenti in sala mercoledì sera, ci scusiamo con chi non abbia condiviso i contenuti dello spettacolo andato in scena, garantendo che in futuro porremo un'attenzione maggiore nella definizione della nostra programmazione". Con queste parole, il teatro ha cercato di placare la frustrazione del pubblico, promettendo un maggior filtro per eventi simili in futuro.