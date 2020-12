Facebook rimuoverà le fake news sui vaccini Covid-19

Facebook si schiera ancora una volta contro la disinformazione online. Il social network ha annunciato, alla vigilia della somministrazione del vaccino per il Covid-19 in Gran Bretagna, l'intenzione di rimuovere "le false informazioni sui vaccini che sono state confutate dagli esperti". Si tratta dell' ennesimo provvedimento che il colosso di Mark Zuckerberg decide per la propria politica di contrasto alle fake news, e che, stavolta, ha nel mirino sia su Facebook sia su Instagram tutti gli utenti che condividono notizie fuorvianti sul vaccino Covid. Come ha riportato il Guardian, l'obiettivo sarà evitare i post anti-vaccinazione, che in seguito all'imminente arrivo del vaccino hanno subito un'impennata.

Già a inizio pandemia Zuckerberg aveva preso posizione contro le fake news e le teorie cospirazioniste, introducendo un popup che indirizza gli utenti direttamente all’OMS o all’autorità sanitaria locale per le avere informazioni attendibili sull’epidemia. "Stiamo anche impedendo alle persone di pubblicare annunci che cercano di sfruttare la situazione, ad esempio sostenendo che il loro prodotto può curare la malattia", aveva dichiarato. Così come un intervento nel 2019 era stato intrapreso dal colosso contro i post No Vax.