FantaSanremo, cos'è e come funziona: la guida completa al gioco di Sanremo 2025

FantaSanremo, come funziona e i consigli per vincere

Il Fantacalcio è la passione di milioni di italiani e non deve stupire che nel 2020 un piccolo gruppo di amanti della musica abbia deciso di lanciare un nuovo gioco molto simile associato a quello che viene considerato l'evento dell'anno nel nostro Paese. Ovviamente si parla del Festival di Sanremo e del FantaSanremo. L'anno scorso sono stati oltre 3 milioni a iscriversi sul sito fantasanremo.com.

Come si gioca a FantaSanremo? Per vincere bisogna che la propria squadra ottenga il maggior numero di punti. Ogni utente può creare fino a 5 squadre e ognuna di esse da quest'anno sarà composta da 5 titolari, di cui 1 capitano, e 2 riserve. Si ha tempo fino al 10 febbraio, salvo proporoghe, per creare la propria squadra. In ogni caso durante Sanremo 2025 sarà possibile effettuare eventuali modifiche.

Per comporre la propria squadra si hanno a disposizione 100 baudi, la moneta del FantaSanremo. Ogni artista ha un costo differente. Achille Lauro, Giorgia ed Elodie, ad esempio, valgono 18 baudi. La squadra deve poi essere inserita in una lega. Potete crearne fino a un massimo di 5 per giocare con amici e parenti oppure partecipare a maxi-leghe nazionali fino a un massimo di 25.

I punti si assegnano in base ai bonus e malus che scattano dall'inizio di Sanremo 2025, compreso il DopoFestival, fino al termine della serata finale. I titolari guadagnano o perdono punti con tutti i bonus e malus previsti mentre le riserve solo con quelli extra. Il capitano ottiene il doppio dei punti. Per quanto riguarda la serata delle cover, nel punteggio si considerano anche gli ospiti che si esibiscono con gli artisti in gara.

I bonus e malus sono davvero tantissimi. I più comuni sono quelli legati alla classifica o ai premi della critica ma ce ne sono altri come l'eventuale direzione dell'orchesta da parte del maestro Beppe Vessicchio (+10 punti) fino a una improbabile rissa in diretta (+25). Chi non scende la scalinata dell'Ariston perde invece 10 punti e dovete sperare che i vostri artisti non si vestano solo di nero (-5).

Un consiglio, per vincere al FantaSanremo non puntate sugli artisti più forti in classifica (qui le quote dei bookmaker sul podio) ma piuttosto su quelli più estrosi, autoironici e soprattutto pronti a stare al gioco. Ad esempio, due anni fa Marco Mengoni fece la fortuna di chi lo scelse al FantaSanremo e vinse quell'edizione. L'anno scorso, però, a guadagnare più punti furono i La Sad, che si classificarono solo 27esimi.