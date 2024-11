Fasma, re del rap e di TikTok: le "Mille Notti" virali suoi social. E ora 'Piccola' (con la tiktoker Alice Carollo)

Fasma, re su TikTok: le "Mille Notti" virali suoi social. E ora 'Piccola' (con la tiktoker Alice Carollo)

“Piccola”, il nuovo singolo del rapper e cantautore romano FASMA, è online con il videclip sull'onda del successo trionfale di 'Mille Notti' video che ha spopolato su TikTok diventando virale negli ultimi mesi. Il 27enne cantautore romano, il cui vero nome è Tiberio Fazioli, è una star sulla piattaforma cinese, dove conta oltre 18 milioni di follower. Senza dimenticare i quasi 200mila fans iscritti alla sua pagina su Youtube

Nel video, diretto da Giulio Donato, la tiktoker Alice Carollo veste qui i panni della “Piccola” grande donna di cui Fasma racconta, assumendo le stesse dimensioni di quella “pillola che non va giù” che l’artista canta nel brano per enfatizzare la tristezza e la solitudine che riaffiorano pensando al passato. La ragazza orbita intorno al cantautore per poi sparire, lasciandolo con un senso di amarezza e malinconia che lo rende a sua volta piccolo e spaesato.

FASMA, 'PICCOLA' CON LA PARTECIPAZIONE DELLA TIKTOKER ALICE CAROLLO. VIDEO



Chi è Fasma, nuovo fenomeno del rap e star su TikTok

Vero nome Tiberio Fazioli, è nato a Roma il 17 dicembre 1996. Appassionato di musica fin da piccolo, all’età di 13 anni inizia a comporre le sue prime canzoni. Nel 2017 pubblica vari brani tra cui “Marylin M.”, certificato Disco d'Oro, “M. Manson”, “Lady D.” e “Monnalisa”, tutti racchiusi nell’EP d'esordio dell'artista “WFK.1”, pubblicato nel 2018. A giugno dello stesso anno prende parte alla sesta edizione del Summer Festival, classificandosi secondo con il brano “Marylin M.” nella sezione "Giovani".

A novembre pubblica il suo primo album in studio, intitolato “Moriresti per vivere con me?”, prodotto da GG. Nel 2019 esce il singolo “Mi ami”, che vede la partecipazione di Papichulo e la produzione di GG. Nel dicembre dello stesso anno supera le selezioni di Sanremo Giovani 2019, garantendosi un posto fra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2020, dove si classifica al terzo posto con il brano “Per sentirmi vivo”, attualmente Doppio Disco di Platino. L'anno successivo ritorna a calcare il palco dell'Ariston, stavolta come concorrente Big con il brano “Parlami”, che conquista la certificazione di Disco di Platino. Torna nel 2023 con il terzo album in studio “Ho conosciuto la mia Ombra!” anticipato dai singoli “F.B.F.M.”, “Setiamo” e “Lei parlò di lui”. A luglio 2024 pubblica invece il brano “Mille Notti”, che diventa subito virale su TikTok.

FASMA, MILLE NOTTI: LA CANZONE VIRALE SU TIKTOK. IL VIDEO