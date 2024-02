"Fatichi a parlare italiano", "bulletta”, deflagra lo scontro Fedez-Lucarelli

Fedez-Selvaggia Lucarelli, scontro a distanza

Deflagra lo scontro tra Fedez e Selvaggia Lucarelli. “Pensate l’ego di uno che fatica a parlare in un italiano dignitoso e invita Marco Travaglio pensando che sia l’imboscata del secolo. Alla voce ‘farsi del male da solo’ troveremo sempre questo video da qui al giorno in cui il sole si spegnerà”, scrive la giornalista del Fatto quotidiano sul suo profilo Instagram, allegando il video, diventato virale, di Travaglio che difende la Lucarelli dalle accuse mosse da Fedez di essere una “falsa giornalista”.

IL POST DI SELVAGGIA LUCARELLI CONTRO FEDEZ

Nella puntata di ieri di Muschio Selvaggio, vista da oltre 500mila utenti in 24 ore, il direttore del Fatto quotidiano non le manda a dire e sottolinea che l’ostilità del rapper contro la Lucarelli nasce dal fatto che quest’ultima “ha trasformato Chiara Ferragni in Wanna Marchi”.

LA PUNTATA DI MUSCHIO SELVAGGIO DI IERI 19 FEBBRAIO CON MARCO TRAVAGLIO

Il riferimento è alla vicenda della pubblicità ingannevole del pandoro Balocco griffato Ferragni, una storia tirata fuori proprio dalla Lucarelli e che ha portato alla multa di un milione di euro all'influencer da parte dell'Antitrust, oltre che a un’inchiesta giudiziaria.

Fedez, dopo la puntata di Muschio Selvaggio di ieri, ha pubblicato su Instagram una storia in cui definisce la Lucarelli una “bulletta” e la invita al suo podcast con un messaggio non proprio conciliante: “Vieni o continui a nasconderti dietro Travaglio?".

FEDEZ CONTRO SELVAGGIA LUCARELLI: GUARDA QUI IL VIDEO