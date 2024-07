Federica Nargi boom: vola a Ballando con le Stelle su Rai1. E con lei un ex stella di Mediaset...

Federica Nargi boom: vola a Ballando con le Stelle su Rai1

Stop alle voci, l'annuncio è ufficiale: Federica Nargi farà parte del cast di Ballando con le Stelle 2024 che riparte il 28 settembre nel prime time di Rai 1. La soubrette e compagna di Alessandro Matri (ex centravanti di Milan, Juventus e Cagliari) sarà concorrente del dance -show.

Federica Nargi - indimenticabile a Striscia la Notizia e concorrente di Pechino Express (nel 2012 con Costanza Caracciolo, sua partner come velina nel tg satirico di Antonio Ricci) - era già stata protagonista di un altro programma in prima serata di Rai 1, ossia Tale e Quale Show di Carlo Conti (nel 2021). Sempre con il prossimo conduttore di Sanremo, aveva partecipato a Si Può Fare!

Tra l'altro il settimanale Oggi ha parlato di una possibile partecipazione anche di Alessandro Matri insieme a Federica Nargi a Ballando con le Stelle.

Ballando con le Stelle 2024, Francesco Paolantoni nel cast

Non solo Federica Nargi. Il cast di Ballando con le Stelle 2024 ufficializza un secondo concorrente: se ne parlava da settimana e ora viene confermata anche la partecipazione di Francesco Paolantoni.



Barbara d'Urso a Ballando con le Stelle 2024?

Il resto sono indiscrezioni e nelle ultime ore sono tornare le voci anche circa una possibile partecipazione di Barbara d'Urso (accostata anche al Nove e Warner Bros Discovery) nel dance show di Rai 1. “Se Barbara è il mio sogno proibito? Allora io sono felice del fatto che se ne parli, sui blog, sui siti, che in tutti i luoghi e in tutti i laghi si parli di Ballando, figuratevi, è la mia soddisfazione. Che poi le cose siano vere o non siano vere, questo è un altro paio di maniche. Se la vorrei? Io non rivelo le mie manovre. James Bond non dice come fa a esserlo, lo fa e basta”, aveva detto Milly carlucci in occasione dei palinsesti Rai a Davide Maggio. E qualche giorno fa Barbara d’Urso sarebbe stata avvistata a pranzo proprio con Milly Carlucci, sempre secondo davidemaggio.it.