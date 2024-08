Fedez, chi è Luna Shirin Rasia: la nuova fiamma del rapper (baci e abbracci bollenti in barca)

Fedez e Luna Shirin Rasia, il gossip e le foto in barca al largo della Sardegna

Fedez protagonista di un'estate caldissima. La star della musica italiana, dopo la separazione da Chiara Ferragni, nelle cronache del gossip è stato accostato ad alcuni flirt: dopo la relazione con Garance Authié e dopo quella con Sveva Magatti (oltre alle voci che lo volevano vicino a Giulia Ottorini) ecco Luna Shirin Rasia, ex fidanzata di Michele Merlo. Il magazine Chi ha paparazzati il rapper e la ragazza in barca con amici al largo della Sardegna, tra baci, e abbracci bollenti.

Fedez e Luna si sarebbero conosciuti in un locale, poi pochi giorni fa il cantante "ha iniziato a seguire Luna sui social, mentre lei già lo seguiva. Da lì a vedersi in Sardegna il passo è stato breve”, racconta Chi, pubblicando le foto che li ritraggono in barca a Porto Cervo.

Chi è Luna Shirin Rasia, nuova fiamma di Fedez

Mamma venezuelana e papà italiano, Luna Shirin Rasia è una modella bolognese. E' stata fidanzata con Michele Merlo, ex allievo di Amici morto tragicamente nel 2021 per una leucemia fulminante. Ha studiato Economia e poi si è trasferita a Fuerteventura dove ha vissuto qualche anno prima di tornare in Italia.