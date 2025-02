Fedez e le intercettazioni con Lucci: bufera a Sanremo. Carlo Conti: "Provvedimenti? Non è indagato"

Carlo Conti: "Provvedimenti su Fedez? Non è indagato"

Polemica in conferenza stampa dopo la seconda serata del Festival di Sanremo, che ha conquistato un record di ascolti, superando il primato dell'anno scorso di Amadeus: lo share è schizzato oltre il 64%. Al centro della discussione il rapper milanese Fedez e le intercettazioni tra il cantante, Emis Killa e il capo ultrà del Milan Lucci, arrestato per narcotraffico. Oggi Repubblica ha infatti pubblicato nuovi dettagli sul caso. Dalla Rai nessun commento. In conferenza stampa una giornalista ha chiesto quindi chiarimenti sulla vicenda, e sulla relativa presenza di Fedez a Sanremo.

Il conduttore Rai Carlo Conti ha replicato che il rapper "non è indagato". "Faccio il direttore artistico, non sono un giudice. Per fortuna mi occupo di canzoni", ha aggiunto Conti. "Sono un garantista - ha spiegato ancora il direttore artistico - per quanto riguarda qualsiasi tipo di processo: è fondamentale la presunzione di innocenza. Se uno viene indagato - come è successo ad Emis Killa che ha preso l'intelligentissima decisione di ritirarsi, perché non avrebbe vissuto serenamente il festival -, sono scelte personali. Io ho avuto dall'azienda l'incarico di scegliere le canzoni, brani rappresentativi del mondo musicale".



Ma non solo Fedez. Ancora polemiche sulla modalità di voto al Festival di Sanremo, rispetto alle possibile influenze delle scommesse che possono essere indirizzate con il televoto Carlo Conti ha detto: "Come può il televoto contare di più delle sale stampa che insieme fanno il 66% contro il 34%. E' la sala stampa che può esercitare una pressione più forte che il televoto"- ha detto. "Ho visto lo scorso anno che c'è stato un polverone su chi doveva vincere, tra chi chi ha detto che doveva vincere un altro e così abbiamo fatto una modifica al regolamento per una maggiore equità. Abbiamo tolto la votazione delle cover, che avrebbe influenzato il voto che deve essere sulla canzone" ha detto Conti sulla modifica del sistema di voto sostenuto anche da Claudio Fasulo, responsabile del Festival 2025 e vicedirettore.