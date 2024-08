Fedez: "Ho deciso di cagarvi in salotto" (a chi è rivolto il messaggio del rapper?). Ferragni a Mykonos: le foto

Fedez: "Una gara a chi nasconde meglio la mer*a". A chi è rivolto il messaggio su Instagram?

"È solo una gara a chi nasconde meglio la merda sotto il tappeto, io ho deciso di cagarvi in salotto. Buona recita". Le parole che Fedez ha pubblicato su Instagram in una storia. A chi è rivolto? Messaggio criptico, senza accenni o indizi.

Fedez, vacanze in Costa Smeralda con il cane Silvio super star social

In questi giorni il rapper - per cui le cronache di gossip hanno raccontato un presunto flirt con l'influencer e tiktoker Giulia Ottorini - è in ferie e sta postando diverse foto e video in Costa Smeralda.

La maggior parte degli scatti di Fedez (che in queste settimane ha lanciato anche un nuovo singolo 'Rosalia' con Taxi B e Raizhell) in questa estate 2024 sono con il cane Silvio (ormai una star sui social), ma ci sono anche immagini che lo vedono con i figli (Leone e Vittoria) e con gli amici.





E pure con Flavio Briatore (al Billionaire di Porto Cervo), senza dimenticare gli scatti con Johnny Depp su uno yacht a Saint Tropez postati una ventina di giorni fa





Chiara Ferragni, vacanze a Mykonos con la famiglia

Intanto l'ex moglie Chiara Ferragni - al centro di tanti gossip in queste settimane per il presunto flirt con Silvio Campara - si sta godendo un po' di riposo: a inizio agosto è volata in Grecia.





Vacanze da single nella bellissima Mykonos, con i figli (dopo essere stati in Sardegna con il papà), le sorelle e la mamma, che le sono sempre state vicine, senza lasciarla mai sola dopo la fine del matrimonio con Fedez.