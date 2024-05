Festival di Cannes 2024, il racconto di Philip Baglini e Giulia Piscina per London ONE Radio

Milano, Cannes, Londra e ritorno. Philip Baglini in studio - founder e Ceo di London One Radio, prima e unica emittente radiofonica (e con contenuti video) italiana nel Regno Unito - e Giulia Piscina dalla Costa Azzurra, giornalista e conduttrice milanese, hanno raccontato in diretta uno dei momenti più iconici della 77° edizione del Festival di Cannes (in programma dal 14 fino al 25 maggio): la prima mondiale di Megalopolis alla presenza del suo creatore Francis Ford Coppola e dell’intero cast, Adam Driver in testa. Ma al Palais Des Festivals c’è stato spazio anche per molte altre celebrities di Hollywood, quest’anno sempre più gremito; da Willem Dafoe a Uma Thurman, Da Emma Stone a Richard Gere, passando per Kevin Costner. Dirette live dal lussuoso Majestic Barrière Hotel della Croisette, il dietro le quinte, curiosità e le dichiarazioni a caldo dal red carpet, ma anche dei presenti curiosi e in attesa di assistere alle proiezioni. Orgoglio per nostri connazionali, grazie a Pier Francesco Favino designato in giuria, e – tra gli altri - la cantautrice Malika Ayane ‘rintracciata’ ai microfoni proprio di Londra, così come numerosi personaggi dello Star System internazionale.





Philip Baglini ammette: “non potevamo festeggiare i 10 anni di radio quest’anno senza la nostra presenza al Festival di Cannes, e con un’inviata d’eccezione, la brava conduttrice Giulia Piscina che ci ha curato tutti i collegamenti direttamente dalla Croisette. Dopo il nostro terzo Eurovision abbiamo siglato un’importante tappa in Costa Azzurra, che credo sia solo l’inizio di una serie di eventi internazionali mirati ad informare gli italiani in UK e non solo, visto che London ONE Radio viene ascoltata anche nel resto del mondo. Megalopolis, Coppola, Dafoe, Stone, vissuti a pochi centimetri è emozione intensa, ma una menzione speciale va ai nostri Paolo Sorrentino e Pier Francesco Favino che hanno portato in auge il Belpaese”.

“Giulia, con la sua professionalità e preparazione è riuscita a farci vivere Cannes in maniera diversa, raccontando il dietro le quinte di un Festival del Cinema sempre più grande e importante”.

E la sua anchorwoman dal ‘campo’ Giulia Piscina chiosa entusiasta: “inaspettato, potente, avvolgente. La prima volta al Festival di Cannes non si scorda mai e poter rappresentare London One Radio durante questo prestigioso evento è stato davvero un grande onore. Il film più atteso, Megalopolis, non ha deluso critici e amatori della cinematografia d’autore, una pindarica analisi della società che si ispira al concetto dell’antica Roma e ci spinge a riflettere sull’attualità. Coppola torna al Festival di Cannes conservando la sua capacità di stupire e di dividere l’opinione pubblica, lasciando come punto fermo la sua maestria e aggiungendo una nota di potente emotività. Una standing ovation di 7 minuti a fine proiezione. Tra Willem Dafoe ed Emma Stone invece, si nota un legame evidente e una travolgente empatia verso chiunque abbia incrociato i loro sguardi”.