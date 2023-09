Filorosso stasera: puntata interamente in diretta da Caivano

Filorosso stasera: la puntata sarà trasmessa in diretta interamente da Caivano

Filorosso torna con un nuova puntata come sempre il martedì alle 21:20 su Rai3. Il talk condotto da Manuela Moreno questa sera sarà trasmesso interamente da Caivano.

Le telecamere della trasmissione si accenderanno dal Parco Verde per ricordare l'importanza di non spegnere i riflettori in una delle zone più problematiche del Paese. Tra gli ospiti il direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio, il politologo Alessandro Campi, il Sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi, il conduttore de "Il cavallo e la torre" Marco Damilano, Simona Ventura e Alba Parietti.