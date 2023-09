Meloni non risponde più alle domande, imbarazzo dopo il caso Giambruno

Meloni imbarazzata dalle sparate di Giambruno, anche a Caivano la premier non risponde più ai giornalisti

Non si fermano i malumori tra stampa e opposizione per i mancati punti stampa della premier Giorgia Meloni che, da giorni, non risponde alle domande dei giornalisti, com’è successo in occasione di Caivano dove la premier ha accettato l’invito di Don Patriciello per visitare il Parco Verde dove sono state violentate le due cuginette qualche giorno fa.

Come scrive Dagospia, i più maligni pensano che il presidente del Consiglio si nasconda dietro il più stretto riserbo poiché teme di dover rispondere ai cronisti delle affermazioni del suo compagno Andrea Giambruno, conduttore de “Il diario del giorno” su Rete4, il quale è stato recentemente travolto dalla polemica per le “sparate” su alcool e stupro…