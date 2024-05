Flavio Briatore, salta il programma sulla Rai. Pio e Amedeo tornano con...

Pio e Amedeo tornano su Canale 5 la prossima stagione? Intanto The Apprentice potrebbe non andare in onda su Rai2. I rumor

The Apprentice di Flavio Briatore non torna su Rai2

L'annuncio era arrivato via social: torna The Apprentice. Invece nulla. Flavio Briatore e la sua iconica frase "sei fuori" non torneranno secondo quanto riporta Dagospia. "Il programma non andrà in onda su Rai2, cancellato definitivamente. Problemi con i diritti del format"

Pio e Amedeo tornano su Canale 5 la prossima stagione? I rumor

Star al cinema e al teatro, ma quanto mancano al pubblico televisivo? I fans sognano di rivedere Pio e Amedeo sul piccolo schermo. Il duo comico, secondo Dagospia è tornato a "Cologno Monzese per incontrare i vertici Mediaset e parlare di un progetto previsto nella prossima stagione".

