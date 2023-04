Flavio Insinna: "Io sull'isola deserta solo con Giorgia Meloni"

Flavio Insinna a Generazione Z: "Io sull'isola deserta solo con Giorgia Meloni"

"Mi chiedi con chi andrei nella ipotetica isola deserta dovendo scegliere tra Liliana Segre, Fanny Ardant e Giorgia Meloni? Andrei con la Meloni". È scherzoso Flavio Insinna, uno dei conduttori di punta della Rai mentre risponde ad una domanda di Monica Setta nel programma "Generazione Z" in onda martedi prossimo in terza serata su Rai 2.

"Ho capito che è un gioco che fate con tutti gli ospiti e ci sto" aggiunge Flavio. "Anzi ti spiego il perché andrei con la Meloni. È che non so il francese e dunque escludo Fanny Ardant mentre con Liliana Segre, sempre nel mio massimo rispetto per lei, capita di scambiarci qualche sms. La senatrice, donna straordinaria è una telespettatrice de L'Eredità. Andrei dunque con Giorgia Meloni e so che già questo farà notizia perché vorrei chiederle del futuro di questo Paese parlando con lei delle grandi riforme che l'Italia aspetta. Sono sicuro che sarebbe una discussione molto interessante".

Insinna è al massimo del suo successo di share e stasera torna con lo speciale di L'Eredità su Rai 1. Attore, conduttore, scrittore: il suo ultimo libro, "Il gatto del Papa" (Rai libri) sarà pubblicato a fine settembre in Germania.