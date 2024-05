Formigli-Feltri volano gli stracci sul web: "Razzista ignorante", "inferiore"

Formigli-Feltri la "scazzottata" sui social: accuse reciproche e il giallo Parenzo

Sui social va in scena lo scontro tra Corrado Formigli e Vittorio Feltri. Tutto nasce da alcune frasi pronunciate dal giornalista di Libero nei confronti di David Parenzo per una presunta offesa nei confronti degli ebrei, il conduttore de L'aria che tira sarebbe stato definito "l'unico ebreo sciocco". Parenzo - riporta Libero - aveva commentato sarcasticamente la linea editoriale del giornale diretto da Feltri: "Libero scrive che ci becchiamo le malattie quale la tubercolosi a causa degli immigrati. La tubercolosi non viene dal continente nero, bensì da Zurigo o da Stoccolma. Simile idea può maturare soltanto nella testa di un cretino, con rispetto parlando". Feltri avrebbe risposto, dunque, a chi gli ha dato del cretino: "Parenzo è l’unico ebreo sciocco che abbia mai conosciuto. Non è cattivo, figuriamoci: è semplicemente privo di neuroni sufficienti per capire la realtà".

Feltri nega l'offesa nei confronti degli ebrei, ma interviene Formigli con un tweet al veleno: "Per Feltri negri ed ebrei sono categorie caratterizzate dal punto di vista genetico, caratteriale, fisiognomico. È un razzista ignorante, poverino. E forse non vale la pena parlarne mai più. Un abbraccio al mio amico e gran professionista David Parenzo". Da qui poi - prosegue Libero - si è scatenata la polemica drammatizzata da Formigli e culminata con l’accusa di ignoranza e razzismo. Feltri ha replicato: "Dicono che Formigli soffra di un complesso di inferiorità. Ma non è vero: egli è inferiore".