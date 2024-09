Francesca Fagnani e Belve ripartono a razzo: Valentino Rossi su Rai2? Le indiscrezioni sugli ospiti

Belve, quando torna il programma cult di Rai2 condotto da Francesca Fagnani

I fans di Belve hanno cerchiato una data con la matita rossa sul loro personalisssimo calendario: martedì 26 novembre. Quella sera ripartirà in prime time su Rai2 il programma campione degli ascolti tv. Chi saranno i nuovi ospiti che si sottoporranno alle intervista graffianti di Francesca Fagnani. E' ancora presto per avere certezze, ma qualche rumor inizia a girare.

Valentino Rossi ospite a Belve di Francesca Fagnani? Le indiscrezioni sul Dottore in prime time su Rai2

Intanto si parla del Dottore più famoso d'Italia: "il nome forse più altisonante che circola e che sicuramente farebbe gola al programma di Rai2 è quello di Valentino Rossi", scrive TvBlog.

Belve di Francesca Fagnani con Federica Pellegrini ed Elisabetta Canalis ospiti?

Secondo cui, oltre al nove volte campione del mondo di motociclismo e proprietario della VR46 (a partire da Pecco Bagnaia, due volte iridato in MotoGp e in lizza per il terzo titolo: dovrà vincere il duello con Jorge Martin, Marc Marquez e Enea Bastianini) che ha sfornato tantissimi talenti in questi anni, Belve potrebbe pescare nel mondo dello sport per portare una seconda leggenda nello studio di Francesca Fagnani: si tratta della Divina, Federica Pellegrini, che sabato 28 settembre si prepara per il debutto su Rai1 nel cast dei concorrenti di Ballando con le stelle 2024. E ancora. TvBlog svela un "secondo nome femminile che circola fra le papabili nuove “vittime” del nuovo ciclo di Belve è quello della showgirl, modella ed attrice Elisabetta Canalis. Ultimamente l’abbiamo vista in televisione al GialappaShow e a Tilt, tieni il tempo. Sarà la volta ora di concedersi ad una intervista puntuta a Belve? Lo scopriremo presto!"

