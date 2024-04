Francesca Fagnani in crisi con Mentana? L’indizio rivelatore

Francesca Fagnani-Mentana

A quanto pare Francesca Fagnani, conduttrice di Belve, non è molto propensa a parlare della sua vita privata. C’è un indizio che fa emerge il sito Dagospia, che fa pensare ad una possibile crisi con Enrico Mentana.

Francesca Fagnani, di recente, è stata intervistata dal settimanale Oggi, che le ha affidato l’intera copertina. Ha parlato del successo del suo programma Belve e di alcuni personaggi che sono andati a trovarla. Per quanto riguarda la sua vita privata, è sempre stata molto più riservata, nonostante sia fidanzata da anni con un giornalista famoso, Enrico Mentana. Ed in effetti, quando il giornale le chiede della sua relazione con il professionista, preferisce non parlarne.

La giornalista, infatti, pare infastidita. Un indizio, questo, riportato a galla da Dagospia, che fa pensare ad una possibile crisi con il compagno. Ovviamente, si tratta soltanto di un’ipotesi che circola da un po’ e che non ha mai ricevuto nessuna conferma, ma neppure una smentita.