Belve, quanto costa il programma alla Rai e quanto guadagna Francesca Fagnani

Ascolti tv, Belve di Francesca Fagnani super con Fedez ospite

Francesca Fagnani festeggia il successo della seconda puntata di questa nuova stagione di Belve (in onda su Rai2 e in streaming su RaiPlay, programma realizzato da Rai in collaborazione con Fremantle Italia): ascolti tv super con Fedez ospite: 2.213.000 spettatori pari al 12.6% di share (terzo programma più visto nel prime time). Un trionfo sul terreno dell'Auditel, con il re dei talk Giovanni Floris su La7 che ha ottenuto 1.180.000 spettatori per il 6.8% di share (battendo comunque E' sempre Cartabianca con Bianca Berlinguer che è stato visto da 671.000 spettatori per il 4.5% di share).

Quanto costa Belve e quanto vengono pagati gli ospiti

Maurizio Belpietro sulle pagine de “La Verità” - secondo quanto riporta quifinanza.it - aveva provato un annetto fa a fare i conti in tasca a “Belve”: secondo la sua ricostruzione, ogni puntata costerebbe alle casse di mamma Rai qualcosa come 320mila euro. Una cifra che, moltiplicata per i 5 appuntamenti di questa nona stagione, solo nel 2024 significherebbe un totale di ben 1,6 milioni.

Belve, quanto guadagna Francesca Fagnani

"La Rai non ha mai reso nota le cifre del contratto. In rete circolava all’inizio di “Belve” qualche riferimento che parlava di “circa 5mila euro a puntata” - scrive il sito Qui Finanza - Ora che la posta si è alzata di parecchio, il cachet sarebbe ben più consistente: i rumors parlano di un range che andrebbe dai 20mila ai 50mila euro a puntata. Ma, come detto, sono solo ipotesi".

