Francesco Giorgino in lacrime al Tg1: “Scusate sono emozionato” VIDEO

Il grande lavoro di infermieri e medici commuove il conduttore del Tg1 Francesco Giorgino

Un filo di voce. E poi una frase: “Scusate sono emozionato”. Francesco Giorgino, che in questo giorni è alla conduzione del Tg1 delle 20, si commuove dopo la testimonianza di una dottoressa che si trova ininterrottamente in corsia.

In oltre vent’anni di conduzione non era mai accaduto prima. Giorgino per la prima volta ha ceduto alle regole del mezzobusto tutto rigido lasciando spazio alla commozione. Perché dietro quella telecamere, dietro quel “gobbo” che suggerisce i testi, c’è un giornalista. Ma soprattutto c’è un uomo. Che si emoziona.

Durante la diretta serale, Giorgino si è collegato con la dottoressa Francesca Mangiatordi (medico dell’Ospedale di Cremona) che ha realizzato lo scatto dell’infermiera stremata sulla scrivania dopo tantissime ore passare in Corsia.





“Abbiamo notato che l’età si è abbassata. Vediamo diverse polmoniti in soggetti giovani (...) siamo in una situazione di maxi emergenza ed estrema necessitàQuindi aiutateci, restate in casa, cercate di proteggervi e di evitare di diffondere ulteriormente questo virus perché altrimenti la situazione arriverà al collasso, se non già lo è”, ha detto in collegamento la dottoressa. Giorgino, dopo quel collegamento, si è commosso. Ed ha pronunciato la frase che ha fatto subito il giro in Rete. “Scusate ma sono un po’ emozionato e commosso per questa testimonianza”. Pochi secondi dopo, palla al centro, il Tg1 ha ripreso il suo cammino.

Guarda il video con l'edizione del Tg1 con il collegamento di Giorgino con la dottoressa Mangiatordi