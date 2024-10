Francesco Panella: "Best Weekend e poi Little Big Italy in Asia. Programma con Gabriele Corsi? Un sogno nel cassetto lo abbiamo..." - L'intervista ad Affaritaliani.it

Qual è il concetto di best weekend nella vita di Francesco Panella?

"Dipende dalle occasioni, ognuno di noi ha dei momenti in cui ha bisogno di qualcosa. Se sei tanto stressato è giusto prenderti un momento per te stesso con un fine settimana più tranquillo, sereno. In relax. Nei momenti più di stanca, hai voglia di vitalità magari cerchi altro. C'è sempre un weekend perfetto che tu puoi fare rispetto alle esigenze alle esigenze del momento. E il bello di questo programma - in onda sul Nove - è poter dare diversi punti di vista e orizzonti, per far sì che ognuno poi si possa giovare di questa capacità esperienziale che hanno i tre esperti della trasmissione. Sono tre tagli totalmente diversi e la bellezza è proprio questa"

Se ripensi ai tuoi 'best weekend' cosa ti viene in mente?

"Ne ricordo uno con i miei figli in Franciacorta, o a Vienna con tutta la famiglia. Ne ho diversi, come dicevo prima, dipende sempre dalle esigenze del momento"





Dopo la prima tappa a Taormina, il tuo 'Best Weekend' fa tappa sul Lago di Garda, poi a seguire, Napoli, e Chianti...

"Ho trovato tre tagli incredibili, ho preso degli spunti che mi sono segnato personalmente nelle mie note, perché voglio andare a rifarli appena avrò un po' di tempo. Quando giri hai sempre la pressione del lavoro, anche se mi sono molto divertito e spero che questo appaia in televisione, che si riesca a trasferire questo mio sentimento. Nel Lago di Garda, ad esempio, ho dormito in una casa su un albero: chi di noi non ha mai sognato di farlo? Io ho realizzato questo desiderio. Era una ex stazione ferroviaria con vista meravigliosa e questa esperienza mi è rimasta dentro..."

Ci sono mete che hai in mente di provare in una possibile seconda edizione del programma...

"Finiamo dopodomani se le dovessi elencare, perché l'Italia è così bella, vasta, incredibile. Per me il Nord è molto inespresso a livello di turismo, ci sono cose assolutamente fantastiche da valorizzare. Poi il Sud resta il top del top, dalla Sicilia alla Sardegna, da Napoli in giù. E' pazzesco quanto puoi fare in Italia. Così come ci sono regioni del Centro che si possono esplorare di più. La nostra missione è far scoprire più cose possibile, trasmettere un sentimento di stupore, oltre che dare dei suggerimenti. Perché ci sono situazioni che mi hanno lasciato senza fiato"

Se dovessi trasferire 'Best Weekend' all'estero dove ti piacerebbe provarlo?

"Essendo un fine settimana, bisogna puntare su uno spostamento di due o tre ore al massimo. Io adoro il Nord Europa, dove vado spesso. Amo molto le temperature basse, quindi mi piace molto esplorare quel tipo di situazione lì. Poi aggiungo che non si può andare ai Fiordi per tre giorni, ma è un'esperienza incredibile. Oppure Vienna, città molto sottovalutata. Così come il Portogallo: bello, ma sento poca gente che pensa al weekend lusitano, invece è un'esperienza fattibile"

Gabriele Corsi ha raccontato ad Affaritaliani.it che sogna di fare un programma con te...

"Lui è come mio fratello, una persona incredibile a cui voglio molto bene. Abbiamo fatto un grande percorso di crescita insieme per il Nove, con i nostri sacrifici, sempre a braccetto. E sono orgoglioso di aver compiuto questo percorso con un grandissimo professionista come lui. Per me è un punto di riferimento, professionista esemplare come ce ne sono pochi. Se posso dire la mia, dovrebbe essere molto più valorizzato"





Quindi se vuoi due doveste fare un programma insieme...

"Io e Gabriele un sogno nel cassetto ce lo abbiamo. Parliamo spesso. Le cose nella vita... non si sa mai quello che può accadere. Ci siamo anche messi a pensare di scrivere un po' di cose. Vediamo, magari faremo qualcosa insieme molto presto..."

Prossimamente tornerà anche Little Big Italy, programma cult del Nove. Cosa dobbiamo aspettarci?

"Andranno in onda una serie di puntate bellissime fatte in Asia, forse le migliori mai realizzate per contenuti visivi e per sentimento. Mentre giravo ero sorpreso della bellezza di cui ero circondato e dalle storie che ho potuto raccontare. Quella che inizierà è una stagione per me un po' speciale"







Viaggi, cucina e poi c'è la tua Lazio. Come vivi questa stagione da tifoso?

"Apprezzo molto l'idea di questa squadra che lotta su ogni pallone, che abbia una sua identità. Stiamo assistendo a una crescita. E mi piace l'atteggiamento silente e rispettoso di mister Baroni. Lo trovo molto preparato. Abbiamo un allenatore che parla quando deve parlare, non mette il suo ego di fronte a qualcos'altro e cerca di vedere le eccellenze per poterle valorizzare bene. E' un allenatore capace di non mettersi al centro del progetto: lo fa con il suo gioco, ma non lo fa notare. La sua umiltà e la sua competenza sono lo specchio di quello che per me nella vita deve essere una persona. Sottolineo una cosa.."

Prego...

"Molte persone intendono l'umiltà come una debolezza, perché viviamo in un mondo che non riesce a riconoscere i veri valori. Anche la gentilezza non è vista come una forma di forza, mentre in realtà lo è. L'uomo gentile è una persona che ha molta più forza di chi strilla e urla. Baroni rappresenta questo per me"

Francesco Panella e Best Weekend sul Nove

Prodotto da Banijay Italia per Warner Bros. Discovery, Best Weekend di Francesco Panella - in onda il martedì in prima serata - segue i consigli di tre esperti, profondi conoscitori della location protagonista di puntata che, per loro, rappresenta il luogo del cuore. Ogni esperto, rimanendo nel budget massimo a disposizione di 500 euro a testa, dovrà scegliere una proposta per il pernottamento, una proposta food e una proposta per un’attività, che vanno a comporre la sua idea di weekend perfetto.





Francesco e gli esperti del luogo vivranno così le tre diverse idee di weekend e, al termine di ogni proposta, attribuiranno un voto da uno a cinque per ogni categoria. Sperimentate le tre proposte di weekend, Francesco avrà a sua disposizione un’ulteriore categoria di voto, il “Best Weekend”, che valuterà, con un voto da uno a dieci, quanto ogni esperto ha fatto vivere al meglio e nella maniera più autentica il territorio. L’esperto che avrà fatto vivere a Francesco il “Best Weekend” si aggiudicherà un soggiorno in Italia in una struttura Emma Villas.