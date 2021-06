Francia, multa a Google di 220 mln per abuso di posizione dominante

L'Antitrust in Francia ha multato Google per 220 milioni di euro per abuso di posizione dominante. Il colosso Usa è accusato du aver abusato della sua posizione nell'immissione di annunci online. La sanzione, avverte l'autority francese, è la prima del suo genere al mondo ed arriva dopo che Google ha accettato di porre fine ad alcune delle sue pratiche nell'intricato business della pubblicità online automatizzata.

La sanzione odierna rientra in un accordo raggiunto dopo che tre gruppi di media – News Corp, il quotidiano francese Le Figaro e il belga Groupe Rossel – hanno accusato Google di avere effettivamente un monopolio sulle vendite di annunci online. L'Antitrust ha stabilito che Google ha riservato un trattamento preferenziale al proprio servizio di aste pubblicitarie AdX e alla piattaforma Doubleclick Ad Exchange, una piattaforma di aste in tempo reale. I clienti che cercavano di inserire annunci su siti Internet o app mobili utilizzando piattaforme rivali spesso hanno scoperto di pagare di più rispetto a quelli che utilizzano entrambi i servizi di Google, raggruppati sotto il marchio Google Ad Manager.

L'Antutriust ha anche fatto sapere che Google non ha contestato i suoi risultati e si è impegnata a dei cambiamenti operativi, inclusa una migliore interoperabilità con fornitori di annunci di terze parti. Per questo, ha precisato, l'Autorità, l'importo della multa è stato ridotto.