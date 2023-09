Fuori dal Coro, ospiti stasera: da Vannacci alle baby gang di Bari

Fuori dal coro, ospiti stasera: nella puntata di oggi Giordano intervista Vannacci

Questa sera 13 settembre andrà in onda in prima serata su Rete 4 una nuova puntata di Fuori dal Coro, il programma di attualità e approfondimento su politica, economia e società condotto da Mario Giordano. Il protagonista di questa sera, sempre al grido di "Chi non urla è complice", sarà il generale Roberto Vannacci.

Al centro della puntata, un reportage nei luoghi in cui regna l’illegalità tra immigrazione incontrollata e mancanza di sicurezza per i cittadini. Nel corso della serata, focus sul cambiamento climatico e sui danni provocati dall’uomo per una serie di opere programmate e rimaste irrealizzate.

Spazio inoltre ad un’inchiesta sul caro affitti a Milano e a un reportage sulle baby gang di Bari che si fanno pubblicità sui social network. Infine, immancabile lo spazio dedicato ai “Ladri di case”.