Fuori dal Coro, ospiti stasera: il problema delle armi tra i giovanissimi

Fuori dal coro, ospiti stasera: nella puntata di oggi si parlerà di armi tra i giovanissimi, protesta degli agricoltori e Albania come nuova meta per i ritocchi estetici. Intervista a Nino Frassica

Questa sera 31 gennaio andrà in onda in prima serata su Rete 4 una nuova puntata di Fuori dal Coro, il programma di attualità e approfondimento su politica, economia e società condotto da Mario Giordano. Il tema centrale di questa sera, sempre al grido di "Chi non urla è complice", sarà un’inchiesta sulla diffusione delle armi tra i giovanissimi: con un viaggio da Milano a Palermo, passando per Napoli, le telecamere della trasmissione racconteranno quanto è facile reperire pistole e quanti ragazzi ne dispongano, con gravi conseguenze per la loro e l’altrui incolumità.

A seguire, un nuovo approfondimento sulle proteste degli agricoltori che continuano a organizzare sit-in con i loro trattori per manifestare contro le politiche agricole dell’Ue, la carne coltivata, le basse remunerazioni, l’inflazione, la svendita dei terreni, i tagli ai benefit su gasolio e il ripristino dell’aliquota Irpef alla soglia più alta. E ancora, un reportage dall’Albania, meta molto ambita per alcuni ritocchi estetici che presentano prezzi molto vantaggiosi ma talvolta comportano importanti rischi per la salute.

Inoltre, si tornerà a parlare, con un’intervista esclusiva a Nino Frassica e alla moglie, della vicenda che li vede indagati per diffamazione dalla Procura di Spoleto a seguito della denuncia dei vicini di casa dopo le polemiche scoppiate con la scomparsa del gatto Hiro. Infine, non mancheranno tutti gli aggiornamenti sui ladri di case.