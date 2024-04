Fuori dal Coro, ospiti stasera: bambini prime vittime del SSN che non funziona

Fuori dal coro, ospiti stasera: nella puntata di oggi nuova inchiesta sui ladri di salute e un approfondimento sulle comunità islamiche in Italia

Questa sera 10 aprile andrà in onda in prima serata su Rete 4 una nuova puntata di Fuori dal Coro, il programma di attualità e approfondimento su politica, economia e società condotto da Mario Giordano. Il tema centrale di questa sera, sempre al grido di "Chi non urla è complice", sarà un ulteriore approfondimento sull’inchiesta sui “ladri di salute”. Accanto alla miriade di pazienti in attesa di interventi che dovrebbero essere urgenti, sono i bambini le prime vittime di un sistema sanitario che pare incapace di far fronte alle richieste dei cittadini.

A seguire, la fine del Ramadan e il modus vivendi di alcune comunità islamiche, decise a stare in Italia senza rispettarne, però, leggi e regole. Sarà Montpellier la cittadina oggetto di un reportage atto a ricostruire la storia di una tredicenne musulmana, ridotta in fin di vita perché vestita all’occidentale. Nel corso della puntata, infine, si tornerà sui ladri di case, per raccontare, ancora una volta, i casi più eclatanti di abusivismo e le loro conseguenze.