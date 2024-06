Fuori dal Coro, ospiti stasera: la piaga delle liste d'attesa nella sanità

Fuori dal coro, ospiti stasera: nella puntata di oggi si parlerà di liste d'attesa nella sanità pubblica, sicurezza nelle città e le indagine della Corte dei Conti sulla Regione Campania

Questa sera 19 giugno andrà in onda in prima serata su Rete 4 l'ultima puntata stagionale di Fuori dal Coro, il programma di attualità e approfondimento su politica, economia e società condotto da Mario Giordano. Il tema centrale di questa sera, sempre al grido di "Chi non urla è complice", sarà le lunghe liste d’attesa in diverse strutture sanitarie pubbliche, con il racconto delle difficoltà riscontrate dagli italiani, tra cui una novantenne che necessita di una visita urgente, ma che ha trovato disponibilità solo nel 2026.

Focus, inoltre, sulla gestione della sicurezza, tra casi di borseggi e infiltrazioni di clan di origine straniera in diverse città. E ancora, un approfondimento sulle indagini avviate dalla Corte dei Conti per un presunto danno erariale di oltre 3 miliardi da parte della Regione Campania. Infine, tutti gli aggiornamenti sui ladri di case.