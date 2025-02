Fuori dal Coro, ospiti stasera: un'inchiesta sui centri di accoglienza usati per lo spaccio di droga. Tutti i temi della puntata

Fuori dal coro, ospiti stasera: nella puntata di oggi si parlerà anche di fuffaguru, occupazioni abusive e dell'aggressione di una troupe del programma a Napoli

Questa sera 26 febbraio andrà in onda in prima serata su Rete 4 una nuova puntata di Fuori dal Coro, il programma di attualità e approfondimento su politica, economia e società condotto da Mario Giordano. Il tema centrale di questa sera, sempre al grido di "Chi non urla è complice", sarà un viaggio tra i centri d’accoglienza usati in maniera illegale per gestire lo stoccaggio e lo spaccio della droga.

Nel corso della serata, un approfondimento sul settore del trading online, dove personaggi noti al grande pubblico, come nel caso di Fabrizio Corona, promuovono guadagni facili e garantiti: in realtà però ci sono persone che hanno perso l’intero capitale investito.

Spazio poi a un’inchiesta sulle occupazioni abusive con cui si cercherà di analizzare il giro di affari di chi, a fronte di un alto compenso economico, cede illegalmente la propria casa popolare. Inoltre, sempre sul tema, il racconto dell’aggressione a una troupe del programma a Napoli dopo aver chiesto a due noti tiktoker delucidazioni sulla loro condizione abitativa.