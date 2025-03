Fuori dal Coro, ospiti stasera: dai problemi della sanità al subaffitto delle case popolari. Tutti i temi della puntata

Fuori dal coro, ospiti stasera: nella puntata di oggi si parlerà di sicurezza in città, sanità e case popolari

Questa sera 5 marzo andrà in onda in prima serata su Rete 4 una nuova puntata di Fuori dal Coro, il programma di attualità e approfondimento su politica, economia e società condotto da Mario Giordano. Il tema centrale di questa sera, sempre al grido di "Chi non urla è complice", sarà l’aumento delle aggressioni in strada a scopo di rapina.

Poi, un focus sul caso di Latina dove un’indagine sul traffico di droga ha portato alla luce una presunta vicenda di violenza sessuale: una dodicenne si sarebbe sposata con rito rom e sarebbe rimasta incinta per due volte prima di diventare mamma a soli 14 anni.

A seguire, continua l’inchiesta sulla sanità italiana con un reportage nei pronto soccorso del Paese e le testimonianze di pazienti costretti ad attendere fino al 2028 per una visita medica.

In conclusione, un approfondimento su chi truffa lo Stato guadagnando illegalmente dal subaffitto delle case popolari, dando vita ad un sistema di profitti illeciti che penalizza chi, invece, dovrebbe realmente beneficiare degli alloggi sociali.



Non mancheranno poi tutti gli aggiornamenti sui ladri di case.