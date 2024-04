Garfield, una missione gustosa: il gatto al cinema e.. a tavola con Pizzium

Garfield, una missione gustosa: il gatto dei fumetti va al cinema e.. a tavola con Pizzium

L’amore fra il cucciolo Garfield e il suo amico umano John è nato davanti a una bella pizza fumante. Sarà per questo motivo che il gatto più goloso dell’Universo, affianca da sempre al suo amore inarrestabile per le lasagne quello irriducibile per la pizza. Quindi, non poteva che essere PIZZIUM il partner goloso del lancio del nuovo lungometraggio a cartoni “Garfield – Una missione gustosa” (diretto da Mark Dindal), quarto film sul gatto dei fumetti che arriverà nelle sale cinematografiche Italia dal primo maggio (in anteprime sugli Stati Uniti, sbarco previsto il 24 dello stesso mese).

Pizzium e la Pizza Garfield, gli ingredienti

La pizza gustosa che il cucciolo Garfield e John si dividono a suggello della loro neonata amicizia in uno spezzone del nuovo cartoon è diventata realtà. È nata infatti la Pizza Garfield con pomodoro, spolverata di Grana Padano, fior di latte d’Agerola e würstel di Fassona in menu nelle misure standard e baby. Oltre alla pizza, dal 16 aprile, tutte le pizzerie della catena si sono vestite di arancione con tovagliette, e scatole d'asporto con protagonisti Garfield e il suo amico canino Odie.





Garfield sbarca a Napoli e sale in autobus a Roma e Milano

PIZZIUM porterà Garfield a PizzaCon, lo spazio dedicato alla pizza all’interno di Comicon, il Salone Internazionale della cultura pop dedicato al mondo del fumetto e dell'intrattenimento, che si terrà a Napoli dal 25 al 28 aprile. Quest’anno, infatti, l’area Food del Salone sarà interamente dedicata al piatto preferito dal micione: la pizza e sarà composta da diversi stand fra cui alcuni con proposte speciali come quelle senza glutine.

Inoltre, all'interno dell'area Kids verranno distribuiti pupazzetti di Garfield e dei suoi amici e sagome di pizze da colorare. Il fulvo gattone, in ciccia e peli, incontrerà anche i suoi piccoli amici due volte il giorno, alle 12 e alle 16, per giocare insieme.

Dal 22 aprile, la “missione gustosa” di Garfield sarà in giro per Roma e Milano sugli autobus con una campagna adv creata per l’occasione.