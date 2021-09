Gazzetta dello Sport record: ad agosto 7,2 mln di sessioni

Il sito de La Gazzetta dello Sport nel mese di agosto si aggiudica un nuovo record assoluto con oltre 7.5 milioni di sessioni, 16.8 milioni di pagine viste e 2.2 milioni di streaming video in media al giorno (fonte Audiweb), dati di gran lunga superiori ai tre principali siti di informazione generalista in Italia.

“Il risultato straordinario di Gazzetta.it conseguito in questi mesi è il frutto congiunto dell’impegno della redazione e del sostegno dell’editore. Un risultato che parte da lontano, dal lavoro fatto nei mesi precedenti e che è culminato con i record registrati agli Europei di calcio e alle Olimpiadi. “- ha commentato il direttore Stefano Barigelli. - “Ai Giochi di Tokyo in particolare la Gazzetta si è confermata non solo incontrastata leader in Italia, ma è anche stata un punto di riferimento internazionale nell’informazione sportiva grazie alla copertura h24 dell’avvenimento. Un successo che La Gazzetta dello Sport considera la base per una crescita continua nel segno della qualità.”



“Abbiamo vissuto un’estate fantastica per lo sport e, di conseguenza, per La Gazzetta dello Sport, che ha ottenuto risultati di traffico record” – commenta Uberto Fornara, Amministratore Delegato di CairoRCS Media. - “I grandi numeri di Gazzetta e le numerose iniziative realizzate ci hanno permesso di chiudere i primi 8 mesi dell’anno con una crescita complessiva del 68%, che sale a oltre il 73% per quanto riguarda la parte digital, e vediamo con ottimismo anche il mese di settembre con la ripresa del campionato di calcio. Possiamo dire che il sistema Gazzetta si è ormai lasciato definitivamente alle spalle i momenti difficili causati dalla pandemia e ha rafforzato ulteriormente la sua leadership nel mondo dello sport. Infine, stiamo chiudendo in questi giorni la raccolta della quarta edizione del Festival dello Sport che si terrà a Trento dal 7 al 10 ottobre e che ci permetterà di celebrare, finalmente con un grande evento dal vivo, i numerosi successi dello sport italiano”



Lo straordinario successo di questi mesi è stato raggiunto grazie ad articoli, esclusive, video che hanno raccontato gli Europei di calcio, i Giochi olimpici e paralimpici di Tokyo 2020 e l’inizio del Campionato serie A oltre a tutte le altre notizie di sport. La Gazzetta dello Sport si conferma sul digitale leader assoluto e il risultato è il frutto del lavoro della redazione che racconta e analizza il grande sport coinvolgendo gli utenti grazie all’offerta ricchissima fatta di cronaca, commenti e approfondimenti.