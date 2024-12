Gedi-Italiaonline studiano jv su brand digitali, da Huffington Post Italia a Mymovies

Il gruppo editoriale Gedi e la internet company Italiaonline stanno studiano la creazione di una joint venture per un progetto che avrebbe l’obiettivo di creare un “peso massimo” italiano nel campo del digitale. Lo riporta Radiocor, che spiega: "In un unico portafoglio – in base a quanto ricostruito – le due società conferirebbero infatti una serie di realtà digitali considerate significative sul fronte del traffico e della notorietà del brand sul mercato italiano.

L’obiettivo? Stando a queste indiscrezioni è di "mettere in piedi una jv con dentro soli asset digitali, scommettendo sull’idea di far crescere fatturati e redditività delle rispettive realtà coinvolte. Nessuna dismissione, però. Gedi e Italiaonline sarebbero soci esclusivi di questa jv, anche se i pesi non sono stati ancora stabiliti in via definitiva".

Ma di cosa si tratta? Spiega Radiocor: "Lato Gedi, in base a quanto risulta, verrebbero conferiti nella jv il sito Huffington Post Italia, il portale di cinema Mymovies, il sito Fem (l’ex Alfemminile) e il portale AutoXY, anche se il perimetro non sarebbe stato fissato in modo certo. Lato Italiaonline, invece, si ragiona su diversi brand, come i portali Libero e Virgilio. Quanto ai tempi, l’operazione è ancora allo studio ma la prospettiva è quella di chiudere, se tutto dovesse filare liscio, entro il primo trimestre del 2025.

"Sia Gedi che Italiaonline, a domanda, non hanno commentato le indiscrezioni raccolte da Radiocor", spiega Radiocor.