Generazione Z chiude con share al 5%. Per la Setta ora c'è "Donne al bivio"

Ha chiuso ieri con una ottima media del 5 per cento l'edizione gennaio /maggio 2023 di Generazione z il programma ideato e condotto da Monica Setta su Rai 2. 16 le puntate andate in onda e si riparte a settembre. Ormai tempo di chiusure per il day time. Il 16 saluta Eleonora Daniele con le sue Storie Italiane mentre il 18 si congedano dalla lunga e fortunatissima stagione di Uno Mattina in Famiglia Tiberio Timperi, Monica Setta e Ingrid Muccitelli (tornano a settembre). E per vari programmi che chiudono per ferie, altri sono sul trampolino di lancio. Su Rai 1 nel weekend torna Weekly con Carolina Rey e Fabio Gallo mentre Monica Setta viene promossa nella seconda serata estiva di Rai 2 con un progetto tutto al femminile. Otto puntate di storie di donne al bivio ideato e scritto insieme a Simone Di Carlo. Timperi invece debutta il 19 con Serena Autieri a Uno Mattina Estate. Iscriviti alla newsletter