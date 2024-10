Geolier (e Rose Villain a sorpresa), Scampia show al Red Bull 64 Bars Live

10mila persone ieri sera in Piazza Ciro Esposito a Scampia per la terza edizione, anche quest’anno da tutto esaurito, di RED BULL 64 BARS LIVE. L’evento ha acceso la notte napoletana con una line up stellare e uno show memorabile.

Il recap della serata

Il format più iconico di Red Bull è tornato nella sua versione dal vivo – dallo studio al palcoscenico - con alcuni tra i più grandi protagonisti della scena rap e urban del nostro Paese: dopo il pre-show che ha visto sul palco BADMAN, BIGMADWOLF, CECCHY, CERU167, COCO, J LORD, JESA, NICOLA SICILIANO, RUE DIEGO e WAD, ad aprire le danze della serata è stato un gigante del genere, GUÈ, con uno dei suoi Red Bull 64 Bars.

Dopo di lui, a fare gli onori di casa del producer stage è stato DAT BOI DEE. E di nuovo sul palco uno dei protagonisti della scena rap contemporanea, KID YUGI, che ha portato dal vivo le sue 64 barre, oltre ad alcuni dei suoi brani più importanti.



GEOLIER - FREESTYLE

RED BULL 64 BARS LIVE è proseguito senza sosta con MASSIMO PERICOLO: le sue barre hanno acceso il pubblico napoletano, che ha acclamato la sua performance.

La staffetta continua poi con una delle esibizioni più attese della serata, quella di TONY EFFE, protagonista dell’ultimo episodio del 2024 di Red Bull 64 Bars e della serata di ieri a Scampia.

È stata poi la volta di ARTIE 5IVE, che ha presentato le sue 64 barre con un ritmo serrato e senza respiro, per lasciare ancora una volta il palco a GUÈ, prima dell’arrivo di NELLO TAVER e LELE BLADE, che sul palco ha presentanto il suo Red Bull 64 Bars inedito e anticipato l’uscita del suo nuovo album il 25 ottobre.

A RED BULL 64 BARS LIVE è arrivata poi un’ospite a sorpresa: ROSE VILLAIN, una delle artiste più talentuose e amate del momento, ha duettato infatti prima con Tony Effe (in Michelle Pfeiffer) e poi con Guè (in Come un tuono). Ma non sono stati gli unici incontri sul palco: nel secondo atto dello show infatti i protagonisti hanno duettato tra loro portando dal vivo alcune collaborazioni iconiche: da Demon Time di Tony Effe con Guè a Porto il commerciale di Artie 5ive e Kid Yugi, passando per Milano Testarossa di Artie 5ive e Guè e Need u 2nite di Guè e Massimo Pericolo.

Monologo Geolier

Piazza Ciro Esposito si è lasciata emozionare poi da un monologo dello special guest più atteso, GEOLIER: l’artista napoletano ha dedicato alla città e a Scampia parole che hanno incantato il pubblico, prima di proseguire la sua esibizione in musica, miglior finale possibile per la terza edizione di RED BULL 64 BARS LIVE.

Il rap show ha battezzato di nuovo Piazza Ciro Esposito a Napoli, nel cuore del quartiere di Scampia, come luogo magico di performance artistica; una Piazza, quella napoletana, che in queste tre edizioni ha accolto il grande evento con un entusiasmo eccezionale.

RED BULL 64 BARS LIVE si inserisce nel più vasto progetto di valorizzazione dei talenti del comune di Napoli, con l’obiettivo di mettere a sistema, e internazionalizzare la creatività musicale partenopea.

Anche per quest’anno, Radio Deejay e Radio M2o sono state Media partners dell’evento.

Il live è stato trasmesso in streaming e da oggi sarà on demand su Red Bull Droppa, il canale YouTube di Red Bull totalmente dedicato alla nuova musica, da dove è possibile rivivere le live del 2022 e del 2023.