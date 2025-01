Gerry Scotti a Sanremo, svelato il nome del primo co-conduttore di Carlo Conti. Ma manca ancora un tassello

Gerry Scotti a Sanremo

Carlo Conti aveva alimentato la curiosità annunciando che stava cercando di convincere due suoi storici amici a raggiungerlo. In molti hanno subito pensato a Panariello e Pieraccioni, ma a dissipare i dubbi ci ha pensato Dagospia: “Il patto di non belligeranza tra Rai e Mediaset sbarca a “Sanremo 2025”. È Gerry Scotti la prima carta coperta di Carlo Conti: il volto di Canale 5 sarà il co-conduttore della prima serata in onda martedì 11 febbraio”. Rimane però ancora in sospeso il secondo nome.

Per il resto, la scaletta delle serate è già decisa. Nella seconda serata, Conti sarà affiancato da Bianca Balti (“una guerriera, famosa in tutto il mondo”), Nino Frassica e Cristiano Malgioglio.

Nella terza serata toccherà a Katia Follesa (“la brillantezza”), Elettra Lamborghini (“l’energia”) e Miriam Leone (“l’eleganza”). La quarta serata, dedicata alle cover, vedrà la presenza di Geppi Cucciari e Mahmood. Infine, nella quinta e ultima, insieme a Conti e ad Alessandro Cattelan — a cui è affidato il DopoFestival — salirà sul palco anche Alessia Marcuzzi.