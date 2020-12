Gf Vip, Ariadna Romero e la sorpresa di Natale all'ex Pierpaolo Pretelli

Le sorprese nella casa del Grande Fratello Vip continuano. L'ultima, quella di ieri sera, quando Pierpaolo Pretelli ha ricevuto una "sorpresa di Natale" dall'ex compagna e madre di suo figlio Leonardo, Ariadna Romero.

Signorini riapre il collegamento con il salotto e invita Pierpaolo a raggiungere la passerella fuori dalla Porta Rossa dove, improvvisamente, cala un gelido Freeze mentre Ariadna silenziosamente fa il suo ingresso. La prima a parlare è proprio Ariadna, che inizia raccontando a Pierpaolo alcuni simpatici avvenimenti nella vita del loro bambino mostrandogli alcune simpatiche fotografie: "Lui ti guarda sempre, sei il suo supereroe e a scuola sta andando benissimo, siamo orgogliosi di te, ma non devi piangere!".

All'improvviso sul led appare un videomessaggio proprio del piccolo Leonardo che incita Pierpaolo a continuare la sua avventura augurandogli un felice Natale mentre Alfonso, dallo Studio, interviene: "Pier tuo figlio ti segue sempre, siete veramente bellissimi... Ariadna ha fatto un gesto bellissimo oggi".

Il GF alla fine decide di liberare dal Freeze Pierpaolo che, commosso, prende la parola ringraziando Ariadna: "Non sai quanto mi ha fatto piacere, grazie che sei venuta qua, Leo è stupendo" e a sua volta svela una sorpresa che ha preparato per loro: "Vi ho pensato anche io, per le feste spero di farvi avere un puzzle con la nostra foto".