Gf Vip, spunta il nome del vincitore. Ecco chi sarà, la rivelazione clamorosa

"Edoardo Tavassi vincitore del Gf Vip", la clamorosa rivelazione di Fabrizio Corona

Dopo ben 197 giorni, il Grande Fratello Vip vira verso la finale. Questa sera di lunedì 3 marzo, l'Italia potrà finalmente sapere chi sarà il vincitore della settima edizione del programma condotto da Alfonso Signorini. Oriana Marzoli, Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia, Nikita Pelizon, Giaele De Donà, Alberto De Pisis o Milena Miconi? Chi di loro si porterà a casa la vittoria?

Ebbene, per quanto milioni di italiani si chiedano quale sarà il vincitore, c'è chi invece sa per certo chi trionferà. Stiamo parlando di Fabrizio Corona, il quale, sul proprio canale Telegram, ha rivelato in anticipo che a vincere la settima edizione del Grande Fratello Vip sarà Edoardo Tavassi.

Il "re dei paparazzi" non ha alcun dubbio. Sarà il fratello di Guendalina, ex concorrente e star dei social, a portare a casa la vittoria. Ora, non resta che vedere se la "premonizione" di Corona si avvererà, considerando anche che il nome di Tavassi è già da tempo tra i favoriti.